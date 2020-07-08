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Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

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Сооснователь рок-группы «Чайф» 61-летний Владимир Бегунов заболел коронавирусной инфекцией. Врачи диагностировали у него пневмонию, говорится в видеообращении музыканта на странице музыкальной группы в Facebook. «Поражение легких не так велико, как могло бы быть. Всего 10%», – отметил он.

По его словам, COVID-19 протекает «очень тяжело и очень резко». Острая фаза заболевания уже позади, добавил Бегунов. 10 и 13 июля ему должны провести контрольные тесты на выявление вируса. Бегунов призвал соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски и перчатки во избежание распространения вируса.

Бегунов также рассказал, что проведенные другим участникам «Чайфа» тесты показали отрицательный результат. Но из-за его болезни группа приостановила работу над новым альбомом и репетиции, съемки клипа перенесены на более поздний срок.

«Чайф» в 1985 г. основали Владимир Шахрин, Олег Решетников и Владимир Бегунов. Группа выпустила более 15 альбомов, среди которых «Жизнь в розовом дыму», «Пусть все будет так, как ты захочешь» и «Теория струн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных