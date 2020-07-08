Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом
По его словам, COVID-19 протекает «очень тяжело и очень резко». Острая фаза заболевания уже позади, добавил Бегунов. 10 и 13 июля ему должны провести контрольные тесты на выявление вируса. Бегунов призвал соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски и перчатки во избежание распространения вируса.
Бегунов также рассказал, что проведенные другим участникам «Чайфа» тесты показали отрицательный результат. Но из-за его болезни группа приостановила работу над новым альбомом и репетиции, съемки клипа перенесены на более поздний срок.
«Чайф» в 1985 г. основали Владимир Шахрин, Олег Решетников и Владимир Бегунов. Группа выпустила более 15 альбомов, среди которых «Жизнь в розовом дыму», «Пусть все будет так, как ты захочешь» и «Теория струн».