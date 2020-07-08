Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Сооснователь рок-группы «Чайф» 61-летний Владимир Бегунов заболел коронавирусной инфекцией. Врачи диагностировали у него пневмонию, говорится в видеообращении музыканта на странице музыкальной группы в Facebook. «Поражение легких не так велико, как могло бы быть. Всего 10%», – отметил он.