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Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски из-за ухода COVID-19

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В России из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса резко снизился спрос на защитные маски, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Мантуров также отметил, что для предприятий, начавших или нарастивших производство масок из-за пандемии, снижение спроса станет вызовом, с которым «нужно совместно справляться». Объем выпуска масок в стране, по его словам, составляет 12 млн шт. в сутки.

В апреле «Коммерсантъ» провел опрос медиков, который показал, что у более 70% из них нет возможности «полноценно защищаться от коронавируса». В мае Мантуров в интервью «России-1» говорил, что дефицита масок и антисептиков в России нет.

Ранее по теме: Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных