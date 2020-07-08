Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски из-за ухода COVID-19
В России из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса резко снизился спрос на защитные маски, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Мантуров также отметил, что для предприятий, начавших или нарастивших производство масок из-за пандемии, снижение спроса станет вызовом, с которым «нужно совместно справляться». Объем выпуска масок в стране, по его словам, составляет 12 млн шт. в сутки.
В апреле «Коммерсантъ» провел опрос медиков, который показал, что у более 70% из них нет возможности «полноценно защищаться от коронавируса». В мае Мантуров в интервью «России-1» говорил, что дефицита масок и антисептиков в России нет.