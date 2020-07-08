Мишустин: достижения по борьбе с бедностью под угрозой из-за коронавируса
Достижения России последних десятилетий в сокращении бедности оказались под угрозой из-за эпидемии коронавируса, заявил премьер Михаил Мишустин во время глобального саммита Международной организации труда. Сфера труда, по его словам, испытывает «серьезные негативные последствия [пандемии]».
Мишутин также отметил, что проблемы, вызванные коронавирусом, требуют «совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
В конце июня Мишустин заявил об увеличении с 1 апреля числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза. Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. Размер минимального пособия по решению президента России Владимира Путина с 1 мая увеличен с 1500 до 4500 руб., выплата повышенного пособия будет происходить до 1 октября 2020 г.