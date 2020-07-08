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Мишустин: достижения по борьбе с бедностью под угрозой из-за коронавируса

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Достижения России последних десятилетий в сокращении бедности оказались под угрозой из-за эпидемии коронавируса, заявил премьер Михаил Мишустин во время глобального саммита Международной организации труда. Сфера труда, по его словам, испытывает «серьезные негативные последствия [пандемии]».

Мишутин также отметил, что проблемы, вызванные коронавирусом, требуют «совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В конце июня Мишустин заявил об увеличении с 1 апреля числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза. Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. Размер минимального пособия по решению президента России Владимира Путина с 1 мая увеличен с 1500 до 4500 руб., выплата повышенного пособия будет происходить до 1 октября 2020 г.

Ранее по теме: Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных