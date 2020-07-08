В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзила задержали после выходы из эфира «Эхо Москвы». Об этом он сообщил в своем Twitter.
МОЛНИЯ. Меня задержали после выхода с эфира Эха Москвы и везут на ШЕСТОЙ обыск. Работает СК.— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 8, 2020
21 июня Верзилов задержали, чтобы допросить в качестве свидетеля по так называемому «московскому делу». После допроса его снова задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте.
Сам Верзилов назвал это провокацией. 6 июля стало известно, что против него возбудили дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. 7 июля в квартире его матери прошел пятый по счету обыск.