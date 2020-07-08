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В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

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Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзила задержали после выходы из эфира «Эхо Москвы». Об этом он сообщил в своем Twitter.

21 июня Верзилов задержали, чтобы допросить в качестве свидетеля по так называемому «московскому делу». После допроса его снова задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте.

Сам Верзилов назвал это провокацией. 6 июля стало известно, что против него возбудили дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. 7 июля в квартире его матери прошел пятый по счету обыск. 

Ранее по теме: Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных