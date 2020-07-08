В Подмосковье к 15 июля планируют открыть рестораны и пляжи

В Подмосковье с 13 марта действуют ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. После улучшения статистики заболеваемости ограничения стали снимать. В мае открылись парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. Позже открылись летние веранды в кафе и ресторанах, автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.