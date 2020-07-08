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В Подмосковье к 15 июля планируют открыть рестораны и пляжи

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Московская область готовится к новому этапу снятия ограничений. К 15 июля власти рассматривают возможность открытия ресторанов, пляжей и аттракционов, рассказал в программе «Вести» на «России 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой дате власти также планируют возобновить работу летних лагерей, но с соблюдением ограничений по количеству детей в группах.

В Подмосковье с 13 марта действуют ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. После улучшения статистики заболеваемости ограничения стали снимать. В мае открылись парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. Позже открылись летние веранды в кафе и ресторанах, автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.

По данным оперативного штаба на 8 июля, в Подмосковье выявлено 59 716 случаев COVID-19. За последние сутки зарегистрированы 194 новых случая заболевания. Выздоровели за все время пандемии 39 550 больных. Умерли 970.

Ранее по теме: В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных