В Подмосковье к 15 июля планируют открыть рестораны и пляжи
Московская область готовится к новому этапу снятия ограничений. К 15 июля власти рассматривают возможность открытия ресторанов, пляжей и аттракционов, рассказал в программе «Вести» на «России 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой дате власти также планируют возобновить работу летних лагерей, но с соблюдением ограничений по количеству детей в группах.
В Подмосковье с 13 марта действуют ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. После улучшения статистики заболеваемости ограничения стали снимать. В мае открылись парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. Позже открылись летние веранды в кафе и ресторанах, автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.
По данным оперативного штаба на 8 июля, в Подмосковье выявлено 59 716 случаев COVID-19. За последние сутки зарегистрированы 194 новых случая заболевания. Выздоровели за все время пандемии 39 550 больных. Умерли 970.