ФСБ приложила к делу Сафронова экспертизы о передаче им секретных данных

В деле есть два заключения специалистов, одно из них датировано сентябрем 2019 г., а другое — маем 2020 г., сказал Павлов. Он уточнил, что защиту с этими заключениями не ознакомили, они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.