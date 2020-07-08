ФСБ приложила к делу Сафронова экспертизы о передаче им секретных данных
ФСБ приобщила к уголовному делу о госизмене в отношении советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова два заключения экспертов, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.
В деле есть два заключения специалистов, одно из них датировано сентябрем 2019 г., а другое — маем 2020 г., сказал Павлов. Он уточнил, что защиту с этими заключениями не ознакомили, они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Дома и в рабочем кабинете Сафронова были проведены обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что Сафронов подозревается в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, представителю спецслужб НАТО.