Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по делу Сафронова
Союз журналистов России направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию о связи задержания и возбуждения уголовного дела в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.
Также СЖР выразил озабоченность в связи с задержаниями журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова. В полиции СЖР пояснили, что пикеты запрещены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. «В связи с этим Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты», — говорится в сообщении объединения.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Дома и в рабочем кабинете Сафронова были проведены обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что Сафронов подозревается в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, Чехии. Сафронов отрицает вину.