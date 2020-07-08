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Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по делу Сафронова

Ведомости

Союз журналистов России направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию о связи задержания и возбуждения уголовного дела в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.

Также СЖР выразил озабоченность в связи с задержаниями журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова. В полиции СЖР пояснили, что пикеты запрещены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. «В связи с этим Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты», — говорится в сообщении объединения.

Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Дома и в рабочем кабинете Сафронова были проведены обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что Сафронов подозревается в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, Чехии. Сафронов отрицает вину.

Ранее по теме: Бывший журналист «Ведомостей» арестован по подозрению в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных