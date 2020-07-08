Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по делу Сафронова

Также СЖР выразил озабоченность в связи с задержаниями журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова. В полиции СЖР пояснили, что пикеты запрещены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. «В связи с этим Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты», — говорится в сообщении объединения.