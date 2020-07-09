Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. В частности, с 13 июля отменяются следующие ограничения:
- обязательный масочный режим на улицах (масочный режим остается обязательным в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах);
- ограничения на работу образовательных учреждений;
- запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых;
- ограничения на работу аттракционов, парков, культурных центров и организаций досугового типа;
- ограничения на работу секций, кружков и дискотек при условии, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
ограничения на работу детских лагерей и развлекательных центров.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний.
Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.