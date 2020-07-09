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Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. В частности, с 13 июля отменяются следующие ограничения:

  • обязательный масочный режим на улицах (масочный режим остается обязательным в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах);
  • ограничения на работу образовательных учреждений;
  • запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых;
  • ограничения на работу аттракционов, парков, культурных центров и организаций досугового типа;
  • ограничения на работу секций, кружков и дискотек при условии, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

  • ограничения на работу детских лагерей и развлекательных центров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний.

Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.

Ранее по теме: В центре Москвы пустует более 11% помещений для магазинов и ресторанов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных