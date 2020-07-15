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В штабе «Бессмертного полка» подтвердили возможность переноса акции на сентябрь

Ведомости

Акция «Бессмертный полк» может быть перенесена на 2 или 3 сентября, заявил «РИА Новости» председатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой. Окончательное решение о переносе пока что не принято, уточнил агентству помощник президента Владимир Мединский. По его словам, вопрос о переносе даты проведения акции будет решаться исключительно исходя из эпидемиологической ситуации.

Ранее чиновники федеральных и региональных уровней сообщили «Ведомостям» о намерении перенести проведение акции «Бессмертный полк» на 2 сентября. Чиновник регионального уровня утверждал, что решение принято из-за ситуации с коронавирусом, федеральный чиновник при этом говорил, что акцию планируется перенести из-за жаркой погоды в июле.

«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, в день проведения парада Победы. В 2020 г. из-за распространения коронавируса парад был перенесен на 24 июня. Президент Владимир Путин предлагал провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота, невозможность провести ее в один день с парадом Победы он объяснял рисками эпидемиологической безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно, предлагал ли президент Владимир Путин повторно изменить дату проведения марша «Бессмертного полка». Песков добавил, что «если таковые будут, то президент их озвучит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных