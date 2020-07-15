В штабе «Бессмертного полка» подтвердили возможность переноса акции на сентябрь

«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, в день проведения парада Победы. В 2020 г. из-за распространения коронавируса парад был перенесен на 24 июня. Президент Владимир Путин предлагал провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота, невозможность провести ее в один день с парадом Победы он объяснял рисками эпидемиологической безопасности.