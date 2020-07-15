Суд оштрафовал бывшего члена УИК по делу о вбросах на выборах в Госдуму

Суд установил, что в день голосования она передала своей сообщнице Галине Куликовой пачку бюллетеней, которые та вбросила за кандидата от «Единой России» Ольгу Пилипенко. Сама Куликова отделалась судебным штрафом и избежала судимости, так как ее дело закрыли еще на стадии следствия.