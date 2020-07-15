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Суд оштрафовал бывшего члена УИК по делу о вбросах на выборах в Госдуму

Ведомости

Суд в Орловской области оштрафовал на 200 000 руб. бывшую зампредседателя УИК № 302 Ольгу Абанину, обвиняемую в фальсификациях на дополнительных выборах в Госдуму в 2019 г., сообщают «Орловские новости». Ее признали виновной в незаконной выдаче избирательного бюллетеня (ч.1 ст. 142.2 УК). Женщине на три года запретили работать в органах муниципальной и государственной власти.

Суд установил, что в день голосования она передала своей сообщнице Галине Куликовой пачку бюллетеней, которые та вбросила за кандидата от «Единой России» Ольгу Пилипенко. Сама Куликова отделалась судебным штрафом и избежала судимости, так как ее дело закрыли еще на стадии следствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных