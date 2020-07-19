Минюст хочет обязать благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях

Согласно тексту приказа НКО должны публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста в сети и на собственном сайте раз в квартал не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным периодом. В отчете нужно указывать цель сбора пожертвований и их использования, а также сумму, оставшуюся после достижения целей сбора. Также НКО обязаны указать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований и другие данные.