Минюст хочет обязать благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях
Министерство юстиции планирует обязать благотворительные некоммерческие организации (НКО) публиковать отчеты об использовании собранных пожертвований. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту приказа НКО должны публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста в сети и на собственном сайте раз в квартал не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным периодом. В отчете нужно указывать цель сбора пожертвований и их использования, а также сумму, оставшуюся после достижения целей сбора. Также НКО обязаны указать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований и другие данные.
В Минюсте объяснили, что отчетность благотворительных НКО «даст возможность жертвователям отследить направление благотворительных пожертвований на благотворительные цели». Датой вступления приказа в силу указано 5 октября 2020 г. Сейчас проект находится на этапе общественного обсуждения, которое должно закончиться 30 июля. В пресс-службе министерства «Интерфаксу» сообщили, что новые правила не будут распространяться на религиозные НКО.
В мае Минэкономразвития предложило расширить реестр социально ориентированных НКО за счет организаций, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов ‒ 20%, писал РБК. Попавшие туда НКО должны получить господдержку, а бизнес, помогающий этим организациям, получает право на послабления по налоговому вычету.