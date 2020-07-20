СКР назвал нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша» разбойным

Ранее информацию о нападении на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова подтвердил агентству учредитель завода Константин Бабкин. По данным источника ТАСС, в момент нападения в доме были сам Песков и его сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора госпитализировали. Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, Песков получил травму, на теле его убитой сестры были найдены следы побоев. Портал «Ерш.Азов» подтвердил гибель сестры Пескова и его госпитализацию в одном из местных медучреждений.