СКР назвал нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша» разбойным
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийстве и разбое после нападения на дом бывшего директора завода «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области и назвал его целью ограбление. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону.
В сообщении указывается, что дело возбудили следователи Азова. По данным следствия, 19 июля 2020 г. на территории домовладения в селе Новомаргаритово Азовского района, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же с травмами, в том числе головы, обнаружен 83-летний владелец дома, его госпитализировали, сообщает СУ СКР по Ростовской области. госпитализирован в медицинское учреждение. На месте нападения работают следователи и криминалисты. «По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших», — сказали ТАСС в пресс-службе управления СКР по региону.
Ранее информацию о нападении на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова подтвердил агентству учредитель завода Константин Бабкин. По данным источника ТАСС, в момент нападения в доме были сам Песков и его сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора госпитализировали. Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, Песков получил травму, на теле его убитой сестры были найдены следы побоев. Портал «Ерш.Азов» подтвердил гибель сестры Пескова и его госпитализацию в одном из местных медучреждений.
Юрию Пескову 83 года. Он был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 г. по апрель 1996 г. В начале 1980-х гг. занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя Социалистического Труда, награжден орденами и различными премиями. Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 13 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile, говорится на сайте группы.