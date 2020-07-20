Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 г. во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Бывший милиционер называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только «женщин, ведущих разгульный образ жизни». Это не соответствует действительности, так как он заманивал в машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления он совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.