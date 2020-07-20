Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
Попков написал явки с повинной в совершении преступлений в Ангарске в 1995–1998 г. По одному из эпизодов осужденному предъявлено обвинение, расследование второго эпизода продолжается.
В 1992–2010 гг. в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины 17–38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области – в лесу, на кладбищах, у обочин дорог. В качестве орудия убийства были использованы топор, лопата, ножи, молотки, веревки, ремни, бита и отвертки.
Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля «Нива», в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все хозяева машин этой марки. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 г. работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.
Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 г. во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Бывший милиционер называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только «женщин, ведущих разгульный образ жизни». Это не соответствует действительности, так как он заманивал в машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления он совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.