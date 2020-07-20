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СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Ведомости

Следственный комитет России решил отменить заключение под стражу администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Арест ему был заменен на подписку о невыезде, вскоре он будет освобожден, сообщил ТАСС его адвокат Максим Пашков.

Как пояснил адвокат, мера пресечения была смягчена по причине переквалификации обвинения. Ранее Худякову было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору (по ч. 3 ст. 242 УК). Теперь изменен пункт статьи, по которой обвиняется Худяков. Ему инкриминируется незаконное изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу для распространения (ч. 1 ст. 242 УК).

Ранее против создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова было возбуждено семь уголовных дел. Воронцова подозревают в причастности к вымогательству и распространению порнографии. По версии следствия, он вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Другие дела были возбуждены после обращения двух женщин, которые фигурировали в качестве пострадавших. Воронцов вину не признает.

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Ранее по теме: Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом семи уголовных дел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных