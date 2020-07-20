СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Ранее против создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова было возбуждено семь уголовных дел. Воронцова подозревают в причастности к вымогательству и распространению порнографии. По версии следствия, он вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Другие дела были возбуждены после обращения двух женщин, которые фигурировали в качестве пострадавших. Воронцов вину не признает.