СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет России решил отменить заключение под стражу администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Арест ему был заменен на подписку о невыезде, вскоре он будет освобожден, сообщил ТАСС его адвокат Максим Пашков.
Как пояснил адвокат, мера пресечения была смягчена по причине переквалификации обвинения. Ранее Худякову было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору (по ч. 3 ст. 242 УК). Теперь изменен пункт статьи, по которой обвиняется Худяков. Ему инкриминируется незаконное изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу для распространения (ч. 1 ст. 242 УК).
Ранее против создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова было возбуждено семь уголовных дел. Воронцова подозревают в причастности к вымогательству и распространению порнографии. По версии следствия, он вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Другие дела были возбуждены после обращения двух женщин, которые фигурировали в качестве пострадавших. Воронцов вину не признает.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.