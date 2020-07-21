Аэропорт Хабаровска проверили из-за «бомбы» в день прилета врио губернатора

Депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева 20 июля назначил врио губернатора Хабаровского края президент Владимир Путин. Предшественник Дегтярева Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия, говорится в указе президента. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видеоконференцсвязи, Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровск. Сергея Фургала (выдвигался в губернаторы от ЛДПР) задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца, содержится он в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.