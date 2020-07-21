Аэропорт Хабаровска проверили из-за «бомбы» в день прилета врио губернатора
Около часа потребовалось правоохранительным органам в Хабаровске, чтобы проверить терминал внутренних авиалиний местного аэропорта, на наличие взрывных устройств после сообщения о якобы заложенной там «бомбе».
Неизвестный сообщил о «бомбе» в аэропорту около 8.20 по хабаровскому времени (1.20 мск). Из терминала эвакуировали весь персонал и пассажиров, ожидающих вылета. Отбой тревоги оперативные службы дали в 9.35 (2.35 мск). «Взрывные устройства не обнаружены», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Там уточнили, что из-за поиска «бомбы» саперами на время эвакуации персонала с вылетом в Москву задержались рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
В Хабаровск во вторник, 21 июля прилетает временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. На 14.00 (7.00 мск) назначено его представление региональным властям, его проведет замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов. «После представления планируется пресс-конференция для журналистов», — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Позже стало известно о прибытии Дегтярева в Хабаровск за двадцать минут до полудня (4.40 мск) и переносе представления врио на два часа позже (9.00 мск).
Депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева 20 июля назначил врио губернатора Хабаровского края президент Владимир Путин. Предшественник Дегтярева Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия, говорится в указе президента. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видеоконференцсвязи, Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровск. Сергея Фургала (выдвигался в губернаторы от ЛДПР) задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца, содержится он в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.
В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля — от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза.