Член ОНК рассказала об условиях содержания Сафронова в СИЗО «Лефортово»

В беседе с ней Сафронов рассказал, что начал получать заказанные в «тюремном ларьке» товары, в том числе зубную щетку и бритву. «Жизнь налаживается в общем», – сказал он, уточнив, что на его счету еще 12 000 руб. 15 июля он также получил письма и телеграммы в виде «одной пачки». И уже написал 71 ответное письмо.