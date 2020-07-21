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Член ОНК рассказала об условиях содержания Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Ведомости

Советник гендиректора «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов «выглядит все лучше и лучше», заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева после посещения СИЗО «Лефортово». По ее словам, с Сафроновым также общалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Видимо, первый шок от задержания совсем прошел. Иван, судя по всему, выработал тактику, как не только не упасть духом, но и использовать ситуацию для своего развития и «закалки» характера», – написала Меркачева на своей странице в Facebook.

В беседе с ней Сафронов рассказал, что начал получать заказанные в «тюремном ларьке» товары, в том числе зубную щетку и бритву. «Жизнь налаживается в общем», – сказал он, уточнив, что на его счету еще 12 000 руб. 15 июля он также получил письма и телеграммы в виде «одной пачки». И уже написал 71 ответное письмо.

Сафронов, отвечая на вопрос о здоровье, рассказал о своем обращении к врачу, который вправил ему спину. «Позвонки встали на место с хрустом. Так что все отлично», – отметил журналист.

16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сафронова, отклонив апелляционную жалобу его защиты на меру пресечения. Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает.

Ранее по теме: Иван Сафронов остается под арестом несмотря на отсутствие явных доказательств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных