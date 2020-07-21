Член ОНК рассказала об условиях содержания Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Советник гендиректора «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов «выглядит все лучше и лучше», заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева после посещения СИЗО «Лефортово». По ее словам, с Сафроновым также общалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В беседе с ней Сафронов рассказал, что начал получать заказанные в «тюремном ларьке» товары, в том числе зубную щетку и бритву. «Жизнь налаживается в общем», – сказал он, уточнив, что на его счету еще 12 000 руб. 15 июля он также получил письма и телеграммы в виде «одной пачки». И уже написал 71 ответное письмо.
Сафронов, отвечая на вопрос о здоровье, рассказал о своем обращении к врачу, который вправил ему спину. «Позвонки встали на место с хрустом. Так что все отлично», – отметил журналист.
16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сафронова, отклонив апелляционную жалобу его защиты на меру пресечения. Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает.