Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, накануне по просьбе защиты Габышева провели психолого-психиатрическую экспертизу.
«Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало», – написал адвокат.
В марте 2019 г. Габышев пошел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года. 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Позже мужчина объявил о возобновлении похода, но почти сразу его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.
12 мая Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а Якутский городской суд разрешил его принудительную госпитализацию.