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Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

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Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, накануне по просьбе защиты Габышева провели психолого-психиатрическую экспертизу.

«Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало», – написал адвокат.

В марте 2019 г. Габышев пошел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года. 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Позже мужчина объявил о возобновлении похода, но почти сразу его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.

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12 мая Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а Якутский городской суд разрешил его принудительную госпитализацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных