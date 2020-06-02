Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «ВКонтакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой. «На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение», — написала она. По ее словам, неважно, шаман он или нет. «Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе», — отметила Авксентьева.