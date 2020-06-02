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Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «ВКонтакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой. «На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение», — написала она. По ее словам, неважно, шаман он или нет. «Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе», — отметила Авксентьева.

Городской суд Якутска 2 июня рассмотрит иск о принудительной госпитализации Габышева на лечение в республиканский психоневрологический диспансер. По мнению мэра, судья по делу шамана сейчас находится «под колоссальным эмоциональным давлением». 

В отношении Габышева расследуется дело по статье Уголовного кодекса о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Ранее суд отправил его под подписку о невыезде. По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы республиканский психоневрологический диспансер признал Габышева невменяемым.

Ранее по теме: Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных