Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, поступило в Пресненский суд столицы для рассмотрения по существу, рассказала «Интерфаксу» пресс-служба суда. Дата рассмотрения пока неизвестна.
14 июля актер завершил ознакомление с материалами дела, 20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. В отношении Ефремова возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи – до 12 лет колонии. Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.
Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Актер находится под домашним арестом.