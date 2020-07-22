Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

14 июля актер завершил ознакомление с материалами дела, 20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. В отношении Ефремова возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи – до 12 лет колонии. Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.