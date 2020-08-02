Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Футболист Александр Кокорин подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Уточняется, что 29-летний нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента, так как его контракт с «Зенитом» истек 31 июля.
Концовку прошлого сезона Кокорин провел в «Сочи», забил семь мячей в десяти матчах и пробил отметку в 100 голов в профессиональней карьере. Футболист выступал за сборную России в финальных турнирах чемпионата Европы 2012 и 2016 гг., а также чемпионата мира 2014 г.
В сентябре 2019 г. футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. Их задержали и арестовали в октябре 2018 г. из-за участия в двух драках в центре Москвы, суд вынес им приговор в мае 2019 г. Кокорин и Мамаев должны были выйти на свободу в декабре и в ноябре соответственно.