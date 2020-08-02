Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

В сентябре 2019 г. футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. Их задержали и арестовали в октябре 2018 г. из-за участия в двух драках в центре Москвы, суд вынес им приговор в мае 2019 г. Кокорин и Мамаев должны были выйти на свободу в декабре и в ноябре соответственно.