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Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

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Футболист Александр Кокорин подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Уточняется, что 29-летний нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента, так как его контракт с «Зенитом» истек 31 июля.

Концовку прошлого сезона Кокорин провел в «Сочи», забил семь мячей в десяти матчах и пробил отметку в 100 голов в профессиональней карьере. Футболист выступал за сборную России в финальных турнирах чемпионата Европы 2012 и 2016 гг., а также чемпионата мира 2014 г.

В сентябре 2019 г. футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. Их задержали и арестовали в октябре 2018 г. из-за участия в двух драках в центре Москвы, суд вынес им приговор в мае 2019 г. Кокорин и Мамаев должны были выйти на свободу в декабре и в ноябре соответственно.

До ареста футболисты выступали в российских клубах. Кокорин играл за петербургский «Зенит», спонсором которого является «Газпром», а Мамаев – за «Краснодар», которым владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий. Мамаев сейчас играет за «Ростов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных