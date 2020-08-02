Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в РоссииРост заболевших наблюдается в пяти регионах страны
В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1».
«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
По ее словам, рост числа инфицированных наблюдается в пяти регионах. Попова назвала его «не очень значительным» и «объяснимым», а также отметила, что увеличение количества заболевших связано «с поспешным снятием ограничений или пренебрежительным к ним отношением». В каких регионах наблюдается рост числа заболевших, она не уточнила.
В конце июля главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов допускал подъем уровня заболеваемости осенью. Эксперт связывал это с сезонными вспышками ОРВИ, а также формированием новых коллективов в учебных заведениях. Он также отметил, что рост не будет таким значительным, каким был весной.
В России, по данным на 2 августа, число заболевших COVID-19 составляет 850 000 человек. Из них продолжают лечение 186 569 больных. Умерли за время пандемии более 14 000. В стране завершены клинические испытания одной из вакцин от коронавируса ‒ Центра имени Гамалеи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что массовая вакцинация населения может начаться в октябре. В первую очередь прививки сделают медикам и учителям.