Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В России, по данным на 2 августа, число заболевших COVID-19 составляет 850 000 человек. Из них продолжают лечение 186 569 больных. Умерли за время пандемии более 14 000. В стране завершены клинические испытания одной из вакцин от коронавируса ‒ Центра имени Гамалеи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что массовая вакцинация населения может начаться в октябре. В первую очередь прививки сделают медикам и учителям.