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Правительство расширит перечень производимых в России важных лекарств

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Правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Сейчас в список таких лекарств входят 57 позиций, в новый перечень войдут еще 215.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них – препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», – говорится в сообщении.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что россияне с редкими заболеваниями испытывают нехватку необходимых лекарств из-за эпидемии коронавируса. Со сложностями столкнулись большинство пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой, сообщали в Российской ревматологической ассоциации «Надежда». Минздрав косвенно признал проблему, предложив дать Росздравнадзору дополнительные полномочия по мониторингу наличия препаратов.

Производители лекарств резко нарастили запасы субстанций из-за коронавируса

Они боятся дефицита действующих веществ из Китая и Индии

Как сообщала RNC Pharma, большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). Российские вещества входят в оставшиеся 22,3%, как и субстанции из Европы. Из-за пандемии коронавируса в марте власти Индии запретили экспорт 26 действующих веществ и готовых препаратов, в том числе парацетамола, а в Китае приостанавливали производство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных