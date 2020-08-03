Правительство расширит перечень производимых в России важных лекарств
Правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Сейчас в список таких лекарств входят 57 позиций, в новый перечень войдут еще 215.
«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них – препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», – говорится в сообщении.
В апреле «Коммерсантъ» писал, что россияне с редкими заболеваниями испытывают нехватку необходимых лекарств из-за эпидемии коронавируса. Со сложностями столкнулись большинство пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой, сообщали в Российской ревматологической ассоциации «Надежда». Минздрав косвенно признал проблему, предложив дать Росздравнадзору дополнительные полномочия по мониторингу наличия препаратов.
Как сообщала RNC Pharma, большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). Российские вещества входят в оставшиеся 22,3%, как и субстанции из Европы. Из-за пандемии коронавируса в марте власти Индии запретили экспорт 26 действующих веществ и готовых препаратов, в том числе парацетамола, а в Китае приостанавливали производство.