Правительство расширит перечень производимых в России важных лекарств

Как сообщала RNC Pharma, большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). Российские вещества входят в оставшиеся 22,3%, как и субстанции из Европы. Из-за пандемии коронавируса в марте власти Индии запретили экспорт 26 действующих веществ и готовых препаратов, в том числе парацетамола, а в Китае приостанавливали производство.