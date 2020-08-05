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Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для коротких командировок

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее безвизовый въезд в Россию для иностранцев, отправляющихся в краткосрочные командировки. Такой документ опубликован на сайте правительства.

«Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», – говорится в сообщении.

2 августа Россия сняла ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии. С 15 августа возобновятся авиаперелеты со Швейцарией. Рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут выполняться раз в неделю. Накануне посольство Швейцарии сообщило, что в страну из России смогут попасть только имеющие вид на жительство. Все приезжие будут обязаны пройти 10-дневный карантин, писал ТАСС.

Ранее по теме: Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных