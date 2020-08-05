Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для коротких командировок
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее безвизовый въезд в Россию для иностранцев, отправляющихся в краткосрочные командировки. Такой документ опубликован на сайте правительства.
«Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», – говорится в сообщении.
2 августа Россия сняла ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии. С 15 августа возобновятся авиаперелеты со Швейцарией. Рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут выполняться раз в неделю. Накануне посольство Швейцарии сообщило, что в страну из России смогут попасть только имеющие вид на жительство. Все приезжие будут обязаны пройти 10-дневный карантин, писал ТАСС.