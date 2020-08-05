Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных россиян

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы. По его словам, в случае передачи Украине задержанных, их привлекут к уголовной ответственности. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной.