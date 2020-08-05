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Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил задержание на территории республики группу людей, которую власти причисляют к частной военной компании «Вагнера». Он выразил надежду на то, что Белоруссия передаст Украине подозреваемых в террористической деятельности на ее территории, сообщает офис Зеленского.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы. По его словам, в случае передачи Украине задержанных, их привлекут к уголовной ответственности. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, в отношении которых возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По словам руководителя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, задержанные являются наемниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». После задержания россиян власти Белоруссии попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК «Вагнер» к преступлениям на украинской территории.

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Кремль назвал задержание россиян безосновательным. Российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но была вынуждена задержаться в республике, так как опоздали на самолет. При этом Лукашенко назвал эти утверждения враньем и заявил, что задержанные были направлены в страну специально для дестабилизации обстановки накануне выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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