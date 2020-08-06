Росприроднадзор заявил о невыплате «Норникелем» «ни рубля» после разлива топлива
«До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счет возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты», ‒ заявили в ведомстве.
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель») разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб от разлития нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Позже Радионова говорила в интервью «Известиям», что ведомство готовится представить в суде доказательства обоснованности и справедливости методов расчета суммы.
Причины аварии
ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь. В интервью ТАСС Родионова говорила, что экосистемы на месте ЧП могут восстанавливаться на протяжении 5–10 лет.
27 июля президент «Норникеля» Владимир Потанин направил в Росприроднадзор письма про аварию под Норильском. Как рассказала в интервью телеканалу РБК руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, в одном из писем Потанин написал, что хочет «диалога с Министерством природных ресурсов, вашей службой и компанией» касательно оценки ущерба от аварии, однако никаких конкретных цифр он не указал.