Росприроднадзор заявил о невыплате «Норникелем» «ни рубля» после разлива топлива

Причины аварии

ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь. В интервью ТАСС Родионова говорила, что экосистемы на месте ЧП могут восстанавливаться на протяжении 5–10 лет.