ВЦИОМ: 60,3% граждан одобряют деятельность Путина
На вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину 65,1% россиян ответили положительно, одобряют его деятельность за неделю с 3 по 9 августа 60,3% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Показатель одобрения деятельности премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 40,8% и 35,5% соответственно, говорится в сообщении ВЦИОМа.
Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 52,2% россиян, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 29,9%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 25,7%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 23,7% опрошенных.
При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю составил 31,9%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 11,4%, «Справедливой России» – 6%.