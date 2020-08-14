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ВЦИОМ: 60,3% граждан одобряют деятельность Путина

Ведомости

На вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину 65,1% россиян ответили положительно, одобряют его деятельность за неделю с 3 по 9 августа 60,3% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатель одобрения деятельности премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 40,8% и 35,5% соответственно, говорится в сообщении ВЦИОМа.

Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 52,2% россиян, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 29,9%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 25,7%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 23,7% опрошенных.

При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю составил 31,9%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 11,4%, «Справедливой России» – 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных