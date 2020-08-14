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Минсельхоз зафиксировал тренд на переезд россиян в сельскую местность

Ведомости

Жители российских городов стали чаще задумываться о переезде в сельскую местность на фоне массового перехода на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

«В сложившихся сегодня условиях начинают формироваться новые тенденции, влияющие на экономику сельских территорий. Так, из-за массового перехода на дистанционный режим работы городское население все чаще стало задумываться о переезде в сельскую местность», — говорится в сообщении. 

В сельской местности проживает четверть населения России. Инструменты госпрограммы комплексного развития сельских территорий, несмотря на непростую ситуацию в экономике, подтверждают свою эффективность. Минсельхоз готовит предложения о ее продлении минимум до 2030 года, отметил министр.

Правительство утвердило госпрограмму комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 гг. в июне 2019 года. Одна из основных целей программы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%. Ее реализация предполагает развитие жилищного строительства на селе, благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, содействие занятости сельского населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных