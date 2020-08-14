Минсельхоз зафиксировал тренд на переезд россиян в сельскую местность

Правительство утвердило госпрограмму комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 гг. в июне 2019 года. Одна из основных целей программы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%. Ее реализация предполагает развитие жилищного строительства на селе, благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, содействие занятости сельского населения.