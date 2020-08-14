Минсельхоз зафиксировал тренд на переезд россиян в сельскую местность
Жители российских городов стали чаще задумываться о переезде в сельскую местность на фоне массового перехода на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
«В сложившихся сегодня условиях начинают формироваться новые тенденции, влияющие на экономику сельских территорий. Так, из-за массового перехода на дистанционный режим работы городское население все чаще стало задумываться о переезде в сельскую местность», — говорится в сообщении.
В сельской местности проживает четверть населения России. Инструменты госпрограммы комплексного развития сельских территорий, несмотря на непростую ситуацию в экономике, подтверждают свою эффективность. Минсельхоз готовит предложения о ее продлении минимум до 2030 года, отметил министр.
Правительство утвердило госпрограмму комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 гг. в июне 2019 года. Одна из основных целей программы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%. Ее реализация предполагает развитие жилищного строительства на селе, благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, содействие занятости сельского населения.