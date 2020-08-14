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Минпросвещения запускает программу переобучения пострадавших из-за пандемии коронавируса

Ведомости

Министерство просвещения совместно с регионами России и ведомствами запускает программу профпереобучения и дополнительного профобразования для работников, которые находятся под риском увольнения, безработных и выпускников школ, колледжей и вузов, указано на сайте министерства.

В Минпросвещения рассказали, что на программу выделено более 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. В 2020 году переобучение смогут пройти более 110 тыс. человек во всех регионах России. В рамках программы будет проведено обучение по наиболее востребованным профессиям. 

В рамках нацпроекта «Демография» профессиональное переобучение могут пройти люди старше 50 лет. Также повысить квалификацию могут молодые мамы в декрете и неработающие мамы детей до 7 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных