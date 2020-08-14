Минпросвещения запускает программу переобучения пострадавших из-за пандемии коронавируса
Министерство просвещения совместно с регионами России и ведомствами запускает программу профпереобучения и дополнительного профобразования для работников, которые находятся под риском увольнения, безработных и выпускников школ, колледжей и вузов, указано на сайте министерства.
В Минпросвещения рассказали, что на программу выделено более 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. В 2020 году переобучение смогут пройти более 110 тыс. человек во всех регионах России. В рамках программы будет проведено обучение по наиболее востребованным профессиям.
В рамках нацпроекта «Демография» профессиональное переобучение могут пройти люди старше 50 лет. Также повысить квалификацию могут молодые мамы в декрете и неработающие мамы детей до 7 лет.