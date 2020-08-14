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Протестующих оттеснили от Дома правительства в Минске

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Внутренние войска выстроились в цепь перед Домом правительства в Минске, где собрались протестующие, сообщает ТАСС. По данным TUT.BY, военные, которые охраняли здание правительства, опустили щиты в знак солидарности с манифестантами. После этого протестующие начали скандировать — «Молодцы!». Ранее они скандировали: «Разговор!», «Власть — к ответу».

По данным «РИА Новости», спустя время военнослужащие оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске.

Ранее несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в сторону центра Минска после того, как премьер-министр Роман Головченко отказался общаться с ними.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. Сегодня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Также сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных