Протестующих оттеснили от Дома правительства в Минске
Внутренние войска выстроились в цепь перед Домом правительства в Минске, где собрались протестующие, сообщает ТАСС. По данным TUT.BY, военные, которые охраняли здание правительства, опустили щиты в знак солидарности с манифестантами. После этого протестующие начали скандировать — «Молодцы!». Ранее они скандировали: «Разговор!», «Власть — к ответу».
По данным «РИА Новости», спустя время военнослужащие оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске.
Ранее несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в сторону центра Минска после того, как премьер-министр Роман Головченко отказался общаться с ними.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. Сегодня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Также сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных.