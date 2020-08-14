Протестующих оттеснили от Дома правительства в Минске

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. Сегодня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Также сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных.