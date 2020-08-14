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Навка задекларировала самый большой доход среди жен высших чиновников

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Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задекларировала самый большой доход за 2019 г. среди жен чиновников администрации президента и членов правительства. В 2019 г. ее доход составил 235,9 млн руб. Доход Пескова составил 14,6 млн руб.

Второе место по доходам заняла супруга официального представителя президента в Госдуме Гарри Минха Ольга ‒ в 2019 г. ее она заработала около 123 млн руб.

Жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко Татьяна задекларировала доход за 2019 г. в размере 66,8 млн руб. 

Супруга премьер-министра Михаила Мишустина Владлена в 2019 г. получила 54,8 млн руб. 

Жена помощника президента Владимира Мединского Марина в 2019 г. заработала 53,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных