Навка задекларировала самый большой доход среди жен высших чиновников
Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задекларировала самый большой доход за 2019 г. среди жен чиновников администрации президента и членов правительства. В 2019 г. ее доход составил 235,9 млн руб. Доход Пескова составил 14,6 млн руб.
Второе место по доходам заняла супруга официального представителя президента в Госдуме Гарри Минха Ольга ‒ в 2019 г. ее она заработала около 123 млн руб.
Жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко Татьяна задекларировала доход за 2019 г. в размере 66,8 млн руб.
Супруга премьер-министра Михаила Мишустина Владлена в 2019 г. получила 54,8 млн руб.
Жена помощника президента Владимира Мединского Марина в 2019 г. заработала 53,6 млн руб.