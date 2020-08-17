Суд оштрафовал «Новую газету» на 200 000 за фейк-ньюс
Мировой суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 200 000 руб. и главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 000 руб. из-за материала о карантине на атомных подлодках. Суд счел их виновными по статье о фейковых новостях (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), сообщает издание. Сейчас материал с заголовком «Свистать всех в казармы» удален с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора.
По словам юриста «Новой газеты» Екатерины Седовой, Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали удалить информацию о моряках, заболевших COVID-19. При этом в статье об этом ничего сказано не было. «Сведения были о том, что подлодки были сняты с карантина. Эти сведения ничего не влекут за собой – лодки сняли с карантина, а не поставлены на карантин», – отметила юрист.
Всего в отношении «Новой газеты» составили четыре протокола о фейковых новостях (два – на издание и два – на Муратова), в том числе из-за публикации о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни, писал «Интерфакс».