Суд оштрафовал «Новую газету» на 200 000 за фейк-ньюс

По словам юриста «Новой газеты» Екатерины Седовой, Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали удалить информацию о моряках, заболевших COVID-19. При этом в статье об этом ничего сказано не было. «Сведения были о том, что подлодки были сняты с карантина. Эти сведения ничего не влекут за собой – лодки сняли с карантина, а не поставлены на карантин», – отметила юрист.