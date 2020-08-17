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Суд оштрафовал «Новую газету» на 200 000 за фейк-ньюс

Ведомости

Мировой суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 200 000 руб. и главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 000 руб. из-за материала о карантине на атомных подлодках. Суд счел их виновными по статье о фейковых новостях (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), сообщает издание. Сейчас материал с заголовком «Свистать всех в казармы» удален с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора.

По словам юриста «Новой газеты» Екатерины Седовой, Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали удалить информацию о моряках, заболевших COVID-19. При этом в статье об этом ничего сказано не было. «Сведения были о том, что подлодки были сняты с карантина. Эти сведения ничего не влекут за собой – лодки сняли с карантина, а не поставлены на карантин», – отметила юрист.

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Всего в отношении «Новой газеты» составили четыре протокола о фейковых новостях (два – на издание и два – на Муратова), в том числе из-за публикации о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных