Латвия считает невозможным признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Власти Латвии не могут признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Белоруссии, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич в эфире национального телевидения, передает НСН.
По его словам, никто не знает реальных результатов выборов в Белоруссии из-за «масштабной фальсификации». «Есть сведения, что после сжигались бюллетени, и никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», – заявил Ринкевич. По его мнению, повторное голосование в Белоруссии должно проходить при участии международных наблюдателей.
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов. Они также заявили, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии, Лукашенко это предложение отверг.
Сегодня, по данным Tut.by, третьей жертвой столкновений протестующих с силовиками стал житель Бреста. Официальной информации от властей Белоруссии о гибели третьего человека в ходе акций протеста пока не поступало. По данным Минздрава на 17 августа, в ходе столкновений погибли два человека. Акции протеста проходят с 9 августа после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. По официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.