Латвия считает невозможным признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Сегодня, по данным Tut.by, третьей жертвой столкновений протестующих с силовиками стал житель Бреста. Официальной информации от властей Белоруссии о гибели третьего человека в ходе акций протеста пока не поступало. По данным Минздрава на 17 августа, в ходе столкновений погибли два человека. Акции протеста проходят с 9 августа после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. По официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.