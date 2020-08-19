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Латвия считает невозможным признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

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Власти Латвии не могут признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Белоруссии, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич в эфире национального телевидения, передает НСН.

По его словам, никто не знает реальных результатов выборов в Белоруссии из-за «масштабной фальсификации». «Есть сведения, что после сжигались бюллетени, и никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», – заявил Ринкевич. По его мнению, повторное голосование в Белоруссии должно проходить при участии международных наблюдателей.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов. Они также заявили, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии, Лукашенко это предложение отверг.

Сегодня, по данным Tut.by, третьей жертвой столкновений протестующих с силовиками стал житель Бреста. Официальной информации от властей Белоруссии о гибели третьего человека в ходе акций протеста пока не поступало. По данным Минздрава на 17 августа, в ходе столкновений погибли два человека. Акции протеста проходят с 9 августа после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. По официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

Ранее по теме: Президенты Польши и стран Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных