Минкультуры не поддержало «шахматную» рассадку в театрах

«В конце августа мы выходим на Роспотребнадзор с предложениями по рассадке зрителей. Наше предложение точно не будет повторять шахматную рассадку. Будет ли это 60 на 40 или 70 на 30, но какие-то ограничения будут. Но мы делаем наиболее оптимальный вариант», ‒ сказала она.