Минкультуры не поддержало «шахматную» рассадку в театрах
Министерство культуры к началу театрального сезона в сентябре не будет предлагать Роспотребнадзору рассаживать зрителей в «шахматном» порядке, но выступит за сохранение некоторых ограничений в залах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра культуры Аллу Манилову.
«В конце августа мы выходим на Роспотребнадзор с предложениями по рассадке зрителей. Наше предложение точно не будет повторять шахматную рассадку. Будет ли это 60 на 40 или 70 на 30, но какие-то ограничения будут. Но мы делаем наиболее оптимальный вариант», ‒ сказала она.
Манилова добавила, что общего для всех дня начала театрального сезона, как с музеями, не будет. Решение об открытии каждый театр будет принимать самостоятельно. В целом в Минкультуры планируют, что старт театрального сезона состоится в середине сентября.