Пресненский суд эвакуировали во время заседания по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу актера Михаила Ефремова. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.
«Эвакуация началась примерно в 13.35. Сейчас она завершилась. Заседание по делу Ефремова начнется через пять минут», ‒ сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от признания вины, объяснив, что ничего не помнит.