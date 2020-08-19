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Адвокат Ефремова раскритиковал экспертизу по делу о ДТП

Ведомости

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что в экспертизе по делу о ДТП не были рассмотрены версии об управлении машиной через спутник, о вбросе отравляющих веществ в систему кондиционирования и о технических неисправностях автомобиля, передают «РИА Новости».

«Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля. Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования», ‒ объяснил Пашаев, отметив, что в сети все чаще появляется информация, что на управление автомобилем могут влиять хакеры.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от признания вины, объяснив, что ничего не помнит.

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11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных