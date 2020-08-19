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Белорусские медики ответили на письмо главы минздрава на фоне протестов

Ведомости

Медицинские работники Белоруссии опубликовали открытое письмо к минздраву республики в ответ на письмо министра здравоохранения Владимира Караника, сообщает портал Tut.by. Караник ранее заявлял, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания минздрава.

Авторы письма ответили министру, что они также «с болью и разочарованием» смотрят на происходящее в системе здравоохранения. В письме медиков говорится, что в больницы поступает множество пациентов с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга и ампутацией конечностей, обширными дефектами мягких тканей. По словам врачей, обстоятельства получения травм у всех пациентов описываются одинаково: «Избили омоновцы».

Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе «анамнеза заболевания» у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково ‒ «избили омоновцы», говорится в письме. Медработники указали на наличие множества «бесспорных свидетельств» того, что задержания протестующих проводились с «чрезмерным применением силы», а после задержания к ним применяли «грубое физическое и моральное воздействие», способное привести к тяжелым травмам или даже смерти.

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Врачи также заявили, что задержанным в РУВД Минска и СИЗО не оказывалась медицинская помощь. Медики обратились к Каранику с требованием обеспечить специализированным бригадам врачей беспрепятственный доступ к задержанным и право «самостоятельно и единолично» принимать решение о госпитализации пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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