Белорусские медики ответили на письмо главы минздрава на фоне протестов
Медицинские работники Белоруссии опубликовали открытое письмо к минздраву республики в ответ на письмо министра здравоохранения Владимира Караника, сообщает портал Tut.by. Караник ранее заявлял, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания минздрава.
Авторы письма ответили министру, что они также «с болью и разочарованием» смотрят на происходящее в системе здравоохранения. В письме медиков говорится, что в больницы поступает множество пациентов с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга и ампутацией конечностей, обширными дефектами мягких тканей. По словам врачей, обстоятельства получения травм у всех пациентов описываются одинаково: «Избили омоновцы».
Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе «анамнеза заболевания» у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково ‒ «избили омоновцы», говорится в письме. Медработники указали на наличие множества «бесспорных свидетельств» того, что задержания протестующих проводились с «чрезмерным применением силы», а после задержания к ним применяли «грубое физическое и моральное воздействие», способное привести к тяжелым травмам или даже смерти.
Врачи также заявили, что задержанным в РУВД Минска и СИЗО не оказывалась медицинская помощь. Медики обратились к Каранику с требованием обеспечить специализированным бригадам врачей беспрепятственный доступ к задержанным и право «самостоятельно и единолично» принимать решение о госпитализации пострадавших.