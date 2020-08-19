Белорусские медики ответили на письмо главы минздрава на фоне протестов

Авторы письма ответили министру, что они также «с болью и разочарованием» смотрят на происходящее в системе здравоохранения. В письме медиков говорится, что в больницы поступает множество пациентов с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга и ампутацией конечностей, обширными дефектами мягких тканей. По словам врачей, обстоятельства получения травм у всех пациентов описываются одинаково: «Избили омоновцы».