Немецкие ученые открыли новые данные о строении коронавируса
Похожий на шип белок коронавируса SARS-CoV-2 прикреплен к вирусной частице гибкой, а не жесткой ножкой, как считалось раннее. К такому выводу пришла группа немецких ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (Гейдельберг), Института биофизики им. Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета им. Гете, сообщает портал Phys.org со ссылкой на Science.
Данная особенность позволяет «шипу», который необходим вирусу для прикрепления к рецептору клетки и последующего заражения, более эффективно находить клетку-жертву. Руководитель группы ученых в Институте Пауля Эрлиха объяснила, что шипы коронавируса «подобно воздушному шару на веревке» перемещаются по поверхности вируса и ищут рецепторы для слияния с клеткой-мишенью.
Гибкость ножке придают три «сустава», которые исследователи назвали «тазобедренным», «коленным» и «голеностопным», пояснил ученый из Института биофизики Макса Планка и Института биофизики Фракфуртского университета им. Гете Герхард Хаммер. Ученые также выяснили, что «шипы» коронавируса, включая ножку, покрыты полисахаридами, которые защищают вирус от антител.