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Немецкие ученые открыли новые данные о строении коронавируса

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Похожий на шип белок коронавируса SARS-CoV-2 прикреплен к вирусной частице гибкой, а не жесткой ножкой, как считалось раннее. К такому выводу пришла группа немецких ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (Гейдельберг), Института биофизики им. Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета им. Гете, сообщает портал Phys.org со ссылкой на Science.

Данная особенность позволяет «шипу», который необходим вирусу для прикрепления к рецептору клетки и последующего заражения, более эффективно находить клетку-жертву. Руководитель группы ученых в Институте Пауля Эрлиха объяснила, что шипы коронавируса «подобно воздушному шару на веревке» перемещаются по поверхности вируса и ищут рецепторы для слияния с клеткой-мишенью.

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Гибкость ножке придают три «сустава», которые исследователи назвали «тазобедренным», «коленным» и «голеностопным», пояснил ученый из Института биофизики Макса Планка и Института биофизики Фракфуртского университета им. Гете Герхард Хаммер. Ученые также выяснили, что «шипы» коронавируса, включая ножку, покрыты полисахаридами, которые защищают вирус от антител.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных