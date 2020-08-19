Немецкие ученые открыли новые данные о строении коронавируса

Похожий на шип белок коронавируса SARS-CoV-2 прикреплен к вирусной частице гибкой, а не жесткой ножкой, как считалось раннее. К такому выводу пришла группа немецких ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (Гейдельберг), Института биофизики им. Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета им. Гете, сообщает портал Phys.org со ссылкой на Science.