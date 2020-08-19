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В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

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Пять неизвестных объектов, летящих в космосе, которые заснял российский космонавт Иван Вагнер, могут быть спутниками системы связи Starlink основателя компании SpaceX Илона Маска, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натана Эйсмонта.

«Это скорее всего "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС», ‒ пояснил Эйсмонт.

Ранее сегодня российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал на своей странице в Twitter видео с пятью неизвестными объектами, летящими в космосе.

Ранее по теме: Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных