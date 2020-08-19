В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

«Это скорее всего "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС», ‒ пояснил Эйсмонт.