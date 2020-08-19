В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
Пять неизвестных объектов, летящих в космосе, которые заснял российский космонавт Иван Вагнер, могут быть спутниками системы связи Starlink основателя компании SpaceX Илона Маска, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натана Эйсмонта.
«Это скорее всего "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС», ‒ пояснил Эйсмонт.
Ранее сегодня российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал на своей странице в Twitter видео с пятью неизвестными объектами, летящими в космосе.