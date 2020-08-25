Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
В Министерстве просвещения отказались переносить начало учебного года. Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министерству предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.
«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Предложение о переносе начала учебного года на более поздний срок связано с тем, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. «Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», – заявлял Власов.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Отмечалось, что торжественные линейки должны пройти на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. При этом учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.