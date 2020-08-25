Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви
Священный Cинод Русской православной церкви назначил нового патриаршего экзарха всея Беларуси, им стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», ‒ говорится в сообщении.
Ранее этот пост занимал митрополит Минский и Заславский Павел. «Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», ‒ написал Легойда.
Митрополит Павел назначен на должность главы Кубанской митрополии, уточнил он.