Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Священный Cинод Русской православной церкви назначил нового патриаршего экзарха всея Беларуси, им стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.