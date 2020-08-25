«Барселона» подтвердила уход Месси
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покидает команду, соответствующую информацию подтвердили в испанском футбольном клубе, сообщает Sports Net со ссылкой на AP.
В клубе рассказали, что футболист направил «Барселоне» документ, в котором он написал о желании уйти из команды.
Решение покинуть команду Месси принял после унизительного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, что стало одним из худших результатов в карьере аргентинского нападающего и испанского клуба.
Издание отмечает, что этот сезон был крайне сложным для «Барселоны», команда впервые не завоевала ни одного титула с сезона 2007/2008 гг. Такой результат спровоцировал начало острого кризиса в команде.