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«Барселона» подтвердила уход Месси

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покидает команду, соответствующую информацию подтвердили в испанском футбольном клубе, сообщает Sports Net со ссылкой на AP.

В клубе рассказали, что футболист направил «Барселоне» документ, в котором он написал о желании уйти из команды.

Решение покинуть команду Месси принял после унизительного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, что стало одним из худших результатов в карьере аргентинского нападающего и испанского клуба.

Издание отмечает, что этот сезон был крайне сложным для «Барселоны», команда впервые не завоевала ни одного титула с сезона 2007/2008 гг. Такой результат спровоцировал начало острого кризиса в команде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных