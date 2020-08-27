МГУ рассматривает возможность обучения в три смены

Ранее МГУ сообщил, что иностранные студенты с 1 сентября будут учиться удаленно. При этом в целом учебный год начнется в очном формате. О том, что большая часть российских вузов готова начать учебный год очно с 1 сентября при соблюдении масочного режима, 31 июля объявило Минобрнауки.