МГУ рассматривает возможность обучения в три смены
«Мы устраиваем расписание так, что в корпусе на данный момент присутствует только 50% коллектива и студентов. Следующие 50% – после дезинфекции, вторая очередь занятий. А может быть и третья», – сказал он.
В новом учебном году МГУ, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, введет масочный режим. Кроме того, будет организована рассадка студентов в шахматном порядке. Большие лекции ученых старше 65 лет, которые посещает большое количество учащихся, будут проводиться в дистанционном режиме.
Ранее МГУ сообщил, что иностранные студенты с 1 сентября будут учиться удаленно. При этом в целом учебный год начнется в очном формате. О том, что большая часть российских вузов готова начать учебный год очно с 1 сентября при соблюдении масочного режима, 31 июля объявило Минобрнауки.