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МГУ рассматривает возможность обучения в три смены

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МГУ в новом учебном году может организовать обучение в три смены, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции ТАСС, трансляция которой велась на странице агентства в Facebook.

«Мы устраиваем расписание так, что в корпусе на данный момент присутствует только 50% коллектива и студентов. Следующие 50% – после дезинфекции, вторая очередь занятий. А может быть и третья», – сказал он.

В новом учебном году МГУ, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, введет масочный режим. Кроме того, будет организована рассадка студентов в шахматном порядке. Большие лекции ученых старше 65 лет, которые посещает большое количество учащихся, будут проводиться в дистанционном режиме.

Ранее МГУ сообщил, что иностранные студенты с 1 сентября будут учиться удаленно. При этом в целом учебный год начнется в очном формате. О том, что большая часть российских вузов готова начать учебный год очно с 1 сентября при соблюдении масочного режима, 31 июля объявило Минобрнауки.

Ранее по теме: Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных