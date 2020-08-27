Путин запустит движение по трассе «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин сегодня запустит движение по построенным участкам трассы «Таврида» в Крыму. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это мегапроект общей протяженностью 258 км, это главная дорога Крыма, главная транспортная артерия Крыма», – сказал Песков. По словам пресс-секретаря, Путин уже находится в Крыму и сам проедет по пятому этапу этой дороги, запустит движение и пообщается с рабочими.
Дорога соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, общая ее протяженность составит 277 км. Строящаяся трасса по большей части проходит по существующей, но назвать проект реконструкцией Путин отказался: «Будет строительство сначала двух абсолютно новых полос дороги, а потом та дорога, которая сейчас есть, будет практически перестроена. Это будет фактически новая дорога в том же коридоре».
Предполагалось, что «Таврида» будет введена в эксплуатацию вместе с Керченским мостом в декабре 2018 г., но уже отстает: начальник службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил, что строительство полностью завершится лишь в 2020 г.