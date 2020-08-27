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Путин запустит движение по трассе «Таврида» в Крыму

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Президент России Владимир Путин сегодня запустит движение по построенным участкам трассы «Таврида» в Крыму. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это мегапроект общей протяженностью 258 км, это главная дорога Крыма, главная транспортная артерия Крыма», – сказал Песков. По словам пресс-секретаря, Путин уже находится в Крыму и сам проедет по пятому этапу этой дороги, запустит движение и пообщается с рабочими.

Дорога соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, общая ее протяженность составит 277 км. Строящаяся трасса по большей части проходит по существующей, но назвать проект реконструкцией Путин отказался: «Будет строительство сначала двух абсолютно новых полос дороги, а потом та дорога, которая сейчас есть, будет практически перестроена. Это будет фактически новая дорога в том же коридоре».

Предполагалось, что «Таврида» будет введена в эксплуатацию вместе с Керченским мостом в декабре 2018 г., но уже отстает: начальник службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил, что строительство полностью завершится лишь в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных