Лукашенко рассказал о доверии олигархов к российской вакцине от коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Ранее Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса.