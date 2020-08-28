Лукашенко рассказал о доверии олигархов к российской вакцине от коронавируса
Многие известные олигархи привились российской вакциной от коронавируса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА». По словам Лукашенко, Путин пообещал, что Белоруссия первой получит российскую вакцину.
Я ему [президенту России Владимиру Путину] почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Ранее Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что о планах приобрести российский препарат заявили 27 стран ‒ Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств.
В середине августа Казахстанский государственный дистрибутор «СК-фармация» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщала пресс-служба правительства Казахстана.