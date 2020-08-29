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Путин: очное обучение в школах и вузах начнется 1 сентября

Ведомости

Российские школьники и студенты начнут очное обучение 1 сентября, рассказал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном. <...> Дети будут учиться очно, студенты – очно», — рассказал он.

По словам президента, при организации учебного процесса важен гибкий подход. Например, можно проводить часть лекций в онлайн-формате, если это не наносит ущерба качеству обучения, а также организовывать индивидуальные курсы и лабораторные занятия с небольшим количеством студентов.

Путин также подчеркнул, что нужно призывать людей к соблюдению тех санитарных требований, которые предъявляются санитарными врачами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных