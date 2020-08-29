Путин: очное обучение в школах и вузах начнется 1 сентября
Российские школьники и студенты начнут очное обучение 1 сентября, рассказал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном. <...> Дети будут учиться очно, студенты – очно», — рассказал он.
По словам президента, при организации учебного процесса важен гибкий подход. Например, можно проводить часть лекций в онлайн-формате, если это не наносит ущерба качеству обучения, а также организовывать индивидуальные курсы и лабораторные занятия с небольшим количеством студентов.
Путин также подчеркнул, что нужно призывать людей к соблюдению тех санитарных требований, которые предъявляются санитарными врачами.