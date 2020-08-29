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Иностранным студентам могут разрешить въезд в Россию

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Россия может разрешить въезд иностранным студентам для обучения в вузах, пишет ТАСС со ссылкой на письмо руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой главам территориальных органов ведомства.

«В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования (с 1 сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев», — сообщается в письме Поповой.

В документе отмечается, что иностранным гражданам необходимо иметь справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР, полученную не менее чем за три дня до прибытия в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных