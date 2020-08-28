Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября
Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
«Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ», — сказала Новицки.
Как отмечает агентство, молдавский Минздрав опубликовал список стран из так называемой «красной зоны», гражданам этих стран запрещен въезд в страну из-за риска распространения коронавируса. В списке фигурируют Румыния, Украина, Армения, Израиль, Казахстан и ряд других государств.
Ранее правительство Украины решило закрыть границы для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.