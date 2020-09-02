МИД России прокомментировал заявление об отравлении Навального

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точного названия вещества, которым он был отравлен, врачи не установили. Врачи омской больницы скорой помощи, куда изначально госпитализировали Навального, заявили, что не нашли следов яда в его организме. Сейчас основатель ФБК находится в коме.