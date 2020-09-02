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МИД России прокомментировал заявление об отравлении Навального

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Россия ждет от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.

«Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального», ‒ сообщили в ведомстве.

Ранее лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального. ТАСС со ссылкой на кабмин Германии сообщал, что после обнародования новых данных о ситуации вокруг основателя ФБК МИД страны вызовет посла России.

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точного названия вещества, которым он был отравлен, врачи не установили. Врачи омской больницы скорой помощи, куда изначально госпитализировали Навального, заявили, что не нашли следов яда в его организме. Сейчас основатель ФБК находится в коме.

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных