МИД России прокомментировал заявление об отравлении Навального
Россия ждет от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.
«Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального», ‒ сообщили в ведомстве.
Ранее лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального. ТАСС со ссылкой на кабмин Германии сообщал, что после обнародования новых данных о ситуации вокруг основателя ФБК МИД страны вызовет посла России.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точного названия вещества, которым он был отравлен, врачи не установили. Врачи омской больницы скорой помощи, куда изначально госпитализировали Навального, заявили, что не нашли следов яда в его организме. Сейчас основатель ФБК находится в коме.