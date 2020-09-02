Разработчик «Новичка» усомнился в выводах об отравлении Навального

Ранее правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». После этого посла России вызвали в МИД Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении политика.