Разработчик «Новичка» усомнился в выводах об отравлении Навального
Симптомы «отравления» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не похожи на симптомы от приема отравляющего вещества «Новичок», заявил «РИА Новости» доктор химических наук Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка».
«Симптомы абсолютно не похожи», ‒ сказал Ринк, отметив, что при отравлении «Новичком» у Навального были бы судороги и «совсем другие» симптомы.
Ранее правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». После этого посла России вызвали в МИД Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении политика.