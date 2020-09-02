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Захарова рассказала о визите российского посла в МИД Германии

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Российский посол в Германии Сергей Нечаев во время посещения МИДа страны не получил каких-либо данных и фактов о наличии в организме основателя ФБК Алексея Навального яда из группы «Новичок», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российский посол при посещении МИД ФРГ задал вопрос, который сейчас волнует многих: где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Как вы считаете, какой ответ он получил? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок ‒ ровным счетом ничего», ‒ сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, Россия по-прежнему ожидает ответов на запросы российской Генпрокуратуры и медицинских организаций, которые были направлены в Германию ранее. Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в среду.

Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Берлин осудил «нападение» на Навального и призвал российское правительство объяснить произошедшее.

Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.

Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных