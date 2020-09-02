Захарова рассказала о визите российского посла в МИД Германии

«Российский посол при посещении МИД ФРГ задал вопрос, который сейчас волнует многих: где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Как вы считаете, какой ответ он получил? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок ‒ ровным счетом ничего», ‒ сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, Россия по-прежнему ожидает ответов на запросы российской Генпрокуратуры и медицинских организаций, которые были направлены в Германию ранее. Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в среду.