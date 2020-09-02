Захарова рассказала о визите российского посла в МИД Германии
Российский посол в Германии Сергей Нечаев во время посещения МИДа страны не получил каких-либо данных и фактов о наличии в организме основателя ФБК Алексея Навального яда из группы «Новичок», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российский посол при посещении МИД ФРГ задал вопрос, который сейчас волнует многих: где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Как вы считаете, какой ответ он получил? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок ‒ ровным счетом ничего», ‒ сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, Россия по-прежнему ожидает ответов на запросы российской Генпрокуратуры и медицинских организаций, которые были направлены в Германию ранее. Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в среду.
Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Берлин осудил «нападение» на Навального и призвал российское правительство объяснить произошедшее.
Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.
Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».